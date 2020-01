La chef de la direction de l’entreprise, Satya Nadella, a affirmé jeudi que l'engagement se réaliserait non seulement pour nos émissions directes, mais également pour l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement .

C'est une avancée majeure par rapport aux précédents engagements verts de Microsoft. Le géant américain avait indiqué auparavant que ses centres de données seraient alimentés à 60 % en électricité renouvelable avant la fin 2019.

Des groupes environnementaux ont toutefois souligné que l’entreprise n'avait jusqu’à maintenant pas réussi à rivaliser avec des concurrents comme Google et Apple, en s'appuyant trop sur l'achat de crédits d'énergie renouvelable pour compenser ses émissions de carbone.

Microsoft est vraiment au milieu du peloton , observe Elizabeth Jardim, responsable de campagne pour Greenpeace USA. Pas un étudiant avec des A, mais manifestement pas un étudiant qui ne fait pas rien.

Mme Jardim estime que l'annonce de jeudi témoigne d'une approche plus sérieuse et holistique et que Microsoft comprenait la science du climat et le rétrécissement de la fenêtre d'action .

Microsoft s'était précédemment donnée comme objectif intermédiaire d'utiliser 70 % d'énergie renouvelable d'ici 2023. Elle vise maintenant 100 % d'énergie renouvelable pour tous ses centres de données et bâtiments d'ici 2025. Google et Apple ont déjà indiqué avoir atteint le cap des 100 %.

La neutralité ne suffit pas

Microsoft est responsable d'environ 16 millions de tonnes métriques d'émissions par an, dit son président, Brad Smith. Cette estimation comprend non seulement la consommation d'énergie du réseau mondial de centres de données de Microsoft, mais aussi les émissions liées à la fabrication de composantes électroniques et aux gens qui branchent leurs consoles de jeu Xbox à la maison.

En matière de carbone, la neutralité ne suffit pas, nous devons nous mettre au zéro net. Cela signifie éliminer de l'atmosphère tout le carbone que l'on émet. Brad Smith, président de Microsoft

L'engagement d'inclure les émissions de la chaîne d'approvisionnement fait suite à une décision semblable d'Apple. Microsoft affirme qu'elle mettra en place de nouvelles procédures l'an prochain pour pousser ses fournisseurs à réduire leur empreinte environnementale, de la même manière qu'elle a demandé à certains d'entre eux d'offrir à leurs employés des congés payés et des congés parentaux.

Microsoft élargit également la portée d'une redevance perçue depuis 2012 pour facturer ses propres divisions pour chaque tonne de carbone qu'elles émettent.

Après avoir atteint son objectif 2030, Microsoft entend supprimer d'ici 2050 toutes ses émissions dans l'environnement depuis la création de l'entreprise en 975.

Mme Jardim estime toutefois que Microsoft mine ses objectifs climatiques en étant la principale entreprise technologique impliquée dans des partenariats avec des sociétés pétrolières et gazières, notamment en leur fournissant des services d'infonuagique et d'intelligence artificielle pour les aider à accélérer l'extraction de combustibles fossiles.

Microsoft a également annoncé le lancement d'un fonds de 1 milliard de dollars pour mettre au point une technologie de réduction et d'élimination du carbone.