Du soutien aux victimes du violent incendie à Lévis

L'immeuble du quartier industriel de Saint-Romuald hébergeait environ 25 petites et moyennes entreprises (PME). Une soixantaine de personnes se retrouvent donc sans emploi.

Le comité de soutien va notamment aider les entreprises à trouver de nouveaux locaux et des terrains pour brasser des affaires.

La Ville de Lévis envisage également de leur offrir un appui financier, explique le maire Gilles Lehouillier.

« On a déjà un guichet unique sur la main-d’œuvre qui a été créé. Donc ça va être assez rapide comme exécution. C’est notre objectif : relocaliser les entreprises le plus rapidement possible, apporter le soutien aux employés et au personnel », affirme le maire de Lévis.

Un camionneur l'a échappé belle

Aucun travailleur ne se trouvait heureusement à l’intérieur du bâtiment lorsque l’incendie d’une rare intensité a éclaté. Daniel Nolin, un camionneur, l’a cependant échappé belle.

« Je suis arrivé à l’avance pour pouvoir laver le camion pour partir [ramasser] de la neige. Il y a eu une très grosse explosion, tellement que ça m’a saisi. Je suis sorti dehors à la course. J’ai eu peur, comme de raison ».

Par ailleurs, l'enquête sur la cause de l'incendie s'annonce ardue, compte tenu de l'état du bâtiment qui est une perte totale.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie