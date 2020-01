David Milgaard est de retour à Winnipeg

David Milgaard, qui a passé 23 ans en prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis, est de retour à Winnipeg. Il prendra part, vendredi à 14 h, à un panel au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) afin de parler des impacts de condamnations erronées au Canada et des possibles solutions.

M. Milgaard avait 17 ans lorsqu’il a été condamné à une peine de prison à vie pour le viol et le meurtre d'une jeune aide-soignante de Saskatoon, Gail Miller.

En juillet 1997, des tests d'ADN effectués par un laboratoire britannique prouvent hors de tout doute que David Milgaard est innocent.

M. Milgaard souligne que l’une des choses précieuses qu’il a perdues en allant en prison était sa vie de famille.

Mon père jouait au cribbage avec moi [...], nous partions en vacances d’été et nous allions au lac. Nos vies étaient vraiment très satisfaisantes. Et tout cela nous a été retiré à cause de [l’emprisonnement] , raconte -il.

David Milgaard a été libéré le 16 avril 1992, après avoir passé 23 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Photo : Radio-Canada / Archives

Il explique que de nombreuses personnes qui ont possiblement été condamnées à tort au Canada attendent d'avoir des avocats.

La file d’attente est longue pour les avocats qui vont en cour avec les gens [condamnés à tort] grâce à Innocence Canada , dit-il.

Innocence Canada est un organisme sans but lucratif dédié à l’identification, à la défense et à l’exonération des personnes qui ont été condamnées à tort pour un crime.

L’organisme travaille sur environ 10 cas actuellement et il pourrait y avoir des milliers de personnes au Canada qui ont été condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis et qui ont choisi de ne pas se battre pour leur libération, souligne-t-il.

Il cite le cas de Steven Truscott, qui a été injustement reconnu coupable du meurtre d’un camarade de classe à l’âge de 14 ans et a attendu près de 50 ans avant d’être exonéré.

Selon M. Milgaard, le ministre fédéral de la Justice de l’époque, Irwin Cotler, avait eu devant lui le dossier de la condamnation injustifiée, et les preuves prouvant que M. Truscott n’avait pas commis le crime. Mais au lieu d'annuler lui-même la condamnation, l’affaire a dû être renvoyée devant les tribunaux.

Il y a également un manque de transparence dans l’ensemble du processus [judiciaire] , déplore-t-il.

En plus de David Milgaard, le panel au Musée canadien pour les droits de la personne sera composé de Thomas Sophonow, James Driskell et Frank Ostrowski, trois autres Winnipégois qui ont purgé une peine de prison pour des crimes qu’ils n’ont pas commis.