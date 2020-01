La Banque de Montréal présente ses excuses à une famille autochtone menottée

Les gens sont en colère et ils ont le droit de l'être, affirme le président des services bancaires en Amérique du Nord chez BMOBanque de Montréal , Cameron Fowler. Nous sommes très désolés d'avoir appelé les policiers , soutient-il.

Le 20 décembre, Maxwell Johnson et sa petite-fille se sont rendus dans une succursale de BMOBanque de Montréal à Vancouver pour ouvrir un compte bancaire pour la jeune fille.

Après avoir examiné leurs documents d'identification, le personnel a appelé le 911 pour signaler une fraude présumée. Des agents du Service de police de Vancouver les ont menottés et les ont placés à l'arrière d'une voiture de police avant de les libérer sans accusation.

Maxwell Johnson et sa petite-fille de 12 ans ont été menottés alors qu'ils tentaient d'ouvrir un compte de banque à Vancouver à la Banque de Montréal le 20 décembre dernier. Photo : Jess Houstey

M. Fowler confirme que les documents d'identification présentés par la jeune fille et son grand-père, soit un certificat de naissance et une carte de statut autochtone pour l'un et une carte d'assurance maladie et une carte de statut autochtone pour l'autre, répondaient aux critères de la banque. Cependant, l'employé n'a pas été en mesure de valider leur identité, explique-t-il.

Dans ce cas, nous n'avons pas pu obtenir la validation et nous avons réagi de manière excessive en appelant la police. Cameron Fowler, président des services bancaires en Amérique du Nord chez BMO Banque de Montréal

Le chef de la police de Vancouver, Adam Palmer, estime que les policiers ont suivi les pratiques habituelles en menottant l'homme et l'enfant de 12 ans.

Le personnel a été réprimandé, selon M. Fowler, qui n'a pas donné plus de détails et n'a pas voulu indiquer si M. Johnson et sa petite-fille ont reçu une compensation.

Jeudi, BMOBanque de Montréal a lancé un conseil consultatif autochtone composé de membres autochtones de plusieurs provinces.

La Première Nation Heiltsuk soutient que le conseil est entaché par les circonstances entourant sa création et rappelle que BMOBanque de Montréal nie que l'incident était un cas de profilage racial.

Avec les informations de CBC