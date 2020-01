La 50e saison de patinage sur le canal Rideau finalement lancée samedi

La Commission de la capitale nationale (CCN) demande aux patineurs de ne pas s'aventurer sur la glace jusqu'à ce que le drapeau vert soit hissé. La société d'État invite le public à consulter l'état de la patinoire sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) .

Les conditions météorologiques difficiles des dernières semaines ont compliqué le travail des travailleurs responsables de préparer la surface.

Au cours des deux dernières semaines, on a eu des variations de température de près de 20 °C et en moins de 36 heures on a eu 4 différents types de précipitations , affirme Carl Langlois, coordonnateur de la patinoire du canal Rideau à la CCNCommission de la capitale nationale . On essaie de contrer les aléas de Dame nature du mieux qu’on peut.

Carl Langlois est coordonnateur de la patinoire du canal Rideau à la Commission de la capitale nationale. Photo : Radio-Canada

Les températures froides des derniers jours ont permis aux travailleurs d'accélérer les préparatifs. Les équipes d'entretien continuent leur travail en vue de permettre l'ouverture de la patinoire sur toute sa longueur de 7,8 km.

Les Gatinois ne seront pas en reste, puisque la patinoire du ruisseau de la Brasserie sera également ouverte officiellement à compter de 10 h samedi, a fait savoir le président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, Martin Lajeunesse.

Début de saison tardif

Il s’agit de la cinquième date la plus tardive de l’histoire pour l’ouverture de la patinoire du canal Rideau. C’est en 2002 que le canal Rideau a été ouvert aux patineurs le plus tard, soit le 2 février.

La saison la plus courte a été enregistrée en 2016, avec seulement 18 jours de patinage entre le 23 janvier et le 25 février.

En 2018-2019, la saison de patinage a duré 71 jours, du 30 décembre au 10 mars, période au cours de laquelle il a été possible de patiner sur le canal pendant 59 jours. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Depuis plusieurs années, les variations de température ressenties pendant l'hiver représentent un défi pour l’équipe qui prépare la patinoire.

On adapte nos techniques de préparation de glace , affirme M. Langlois. Si on fait une moyenne des 5 dernières années, on a une moyenne de 40 jours.

Préparer la glace : un art

On parle d’environ une trentaine de personnes qui travaillent avec une douzaine de tracteurs et une quinzaine de pompes , explique M. Langlois.

On perce des trous pour augmenter l’épaisseur de la glace en inondant de façon intense la surface à partir de l’eau qui a sous le canal. Carl Langlois, coordonnateur de la patinoire du canal Rideau à la CCN

Une couche de glace d’au moins 30 cm est nécessaire pour assurer la sécurité des patineurs.

La saison la plus hâtive a été lancée le 14 décembre en 1976. L’an dernier, la saison a duré 71 jours, du 30 décembre au 10 mars, période au cours de laquelle il a été possible de patiner sur le canal pendant 59 jours.

Cet article a été modifié après sa publication afin d'apporter des précisions aux dates d'ouvertures passées.

Avec les informations de Mathieu Nadon