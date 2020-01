Des entraînements de boxe pour réduire la progression de la maladie de Parkinson

Mis sur pied en mars 2019 à Regina, le programme Rock Steady est inspiré de l’organisme américain à but non lucratif qui porte le même nom. Se basant sur diverses études dans les années 1980 et 1990, l’organisme suggérait que faire de l’exercice de manière intensive pouvait ralentir la progression de la maladie de Parkinson.

Le programme de boxe saskatchewanais fonctionne à plein régime, selon l’un des entraîneurs, Patrick Bernat, qui est aussi kinésiologue à l’Université de Regina.

En moins d’un an, nous avons remarqué des améliorations par rapport à la force, la puissance, l’équilibre et l’agilité des participants, ce qui est très beau à voir , note-t-il.

L'un des entraîneurs du programme de boxe Rock Steady, Patrick Bernat, travaille à l'Université de Regina en tant que kinésiologue. Photo : Heidi Atter

Bien concentrée lors de son entraînement, Barb Bender est l’une des personnes inscrites au programme. Ayant reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson en 2012, elle frappe sur un lourd sac de boxe avec rythme.

Barb Bender a commencé à s'entraîner au sein du programme Rock Steady dès sa création, en mars 2019. Photo : Heidi Atter

Elle est l’une des dix participants qui se réunissent trois fois par semaine dans un studio de danse de l’Université de Regina. Après un échauffement et des exercices légers, ils entament leur entraînement de boxe.

Je me sens plus forte, plus en forme. [...] Je suis vraiment contente de retrouver des gens… mais aussi la boxe , indique Barb Bender.

Barb Bender, 71 ans, indique que les cours de boxe auxquels elle participe l'aide à atténuer les symptômes de la maladie de Parkinson. Photo : Heidi Atter

Elle dit qu’il lui a fallu six mois d’entraînement pour commencer à ressentir les effets de ses séances de boxe régulières.

L’entraînement ne traite pas la maladie de Parkinson, mais ça atténue ses effets. Barb Bender, participante du programme de boxe Rock Steady à Regina

S’entraîner à son propre rythme

En mettant sur pied un tel programme de boxe, les entraîneurs souhaitaient permettre aux participants d’aller à leur propre rythme.

Nous voulons que tout le monde ait le sentiment de bien travailler, même s’ils ne vont pas au même rythme que la personne qui s’entraîne tout près d’eux , explique Carmen Agar, une kinésiologue qui fait partie du groupe d’entraîneurs.

[La maladie de Parkinson] fait en sorte qu’ils ont de la difficulté à commencer des mouvements. Il faut beaucoup d’énergie pour eux afin de penser différemment qu’une personne qui n’est pas atteinte de la maladie , poursuit-elle.

Les séances du programme de boxe Rock Steady se tiennent dans un studio de dance de l'Université de Regina tous les lundis, mercredis et vendredis. Photo : Heidi Atter

Carmen Agar précise qu’en moyenne, un nouveau participant se joint au programme chaque mois, mais que de plus en plus de gens parlent de l’initiative.

Nous commençons à en parler davantage. On veut que le plus de gens possible viennent nous rejoindre , conclut-elle.

Avec les informations d’Heidi Atter