Eminem sort un nouvel album surprise

Le rappeur Eminem a dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi Music to Be Murdered By. Dans cet album inattendu, l’artiste de 47 ans dénonce la violence par armes à feu.

La sortie de cet opus s’accompagne de la mise en ligne du vidéoclip de Darkness, le premier extrait de Music to Be Murdered By.

Contre les armes à feu

D’une durée de 6 minutes, ce vidéoclip fait explicitement référence à la fusillade qui avait coûté la vie à 59 personnes dans un festival de musique country à Las Vegas en 2017.

Il se clôture sur des images de nouvelles télévisées rapportant d’autres fusillades de masse survenues récemment aux États-Unis et sur un appel à s’inscrire sur les listes électorales.

Quand cela finira-t-il? Quand suffisamment de gens s’en soucieront , indique le texte figurant à la fin du vidéoclip Darkness.

Inscrivez-vous sur vote.gov pour voter. Faites entendre votre voix et aidez à changer les lois sur les armes à feu aux États-Unis.

Et sur son site eminem.com/drakness, le rappeur de Detroit liste plusieurs organisations de prévention de la violence par armes à feu qu’il encourage à contacter.

Une collaboration avec Ed Sheeran et Dr Dre

Pour créer son 11e album studio composé de 20 titres, Eminem s’est entouré de Dr Dre, qui a déjà produit plusieurs de ses albums, et d’artistes comme Ed Sheeran, Skylar Grey, Anderson .Paak et le rappeur Juice WRLD, qui est mort en décembre à l’âge de 21 ans.

Le titre et la couverture de Music to Be Murdered By rend hommage à l’album du même nom que le réalisateur Alfred Hitchcock a sorti en 1958.