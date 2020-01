Benoît Cardinal accusé du meurtre de Jaël Cantin

L'homme d'une trentaine d'années doit répondre à une accusation de meurtre non prémédité.

Jaël Cantin, 33 ans, a été assassinée jeudi matin, dans la résidence familiale du chemin des Anglais, à Mascouche.

Benoît Cardinal s’y trouvait également, blessé.

Après l'arrivée des policiers, le couple a été transporté à l’hôpital, où le décès de Mme Cantin a rapidement été constaté.

Les six enfants du couple se trouvaient dans la résidence au moment du meurtre.

Évidemment, on aura le souci de préserver les enfants le plus possible tout au long des procédures et avec tous les pouvoirs que la loi nous accorde , a expliqué Me Valérie Michaud, la procureure aux poursuites criminelles et pénales chargée du dossier.

La cour a notamment interdit à Benoît Cardinal de communiquer avec ces derniers, ainsi que trois témoins, tout au long des procédures judiciaires.

Les enfants ont été confiés à des membres de la famille maternelle pour le moment, a aussi indiqué Me Michaud en mêlée de presse, après la comparution de l'accusé, qui demeure détenu pour le moment.

L'homme, qui avait récemment été congédié de son emploi au Centre jeunesse de Laval, pourrait faire une demande de remise en liberté, mais il devrait faire la preuve qu'il ne représente pas un danger pour la société, a expliqué la procureure.