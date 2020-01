Trois personnes arrêtés pour vols et entrées par effraction à Janeville

Un homme, une femme et un adolescent ont été arrêtés en lien avec deux cas d'introductions par effraction survenus à Janeville dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

Le 15 janvier, la GRC s'est rendue sur la route 11 à Janeville après avoir été informée que des activités suspectes dans le secteur. Sur place, un chien policier a mené les agents vers deux résidences inoccupées où des gens étaient entrés par effraction.

Une femme de 19 ans et un homme de 22 ans de Shippagan et un adolescent de 16 ans de Chiasson Office ont été arrêtés pour introduction par effraction et pour possession de biens volés. Ils ont été libérés, mais comparaîtront en avril en cour provinciale à Bathurst.

Les policiers ont saisi des couteaux, des lettres, des pièces d'identité et d'autres articles.

La GRC remercie les membres du public qui signalent des activités suspectes et demande à quiconque ayant de l'information au sujet d'introductions par effraction ou d'autres activités suspectes de communiquer avec la GRC ou, anonymement, avec Échec au crime.