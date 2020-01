Fentanyl : des bandelettes de détection à emporter chez soi

La régie de la santé Vancouver Coastal (VCH) offre des bandelettes permettant aux utilisateurs de drogues illégales d'établir plus facilement si celles-ci sont contaminées avec du fentanyl.

L'autorité sanitaire distribuera gratuitement ces bandelettes de détection du fentanyl dès la semaine prochaine. Elles seront d'abord disponibles dans quatre lieux : trois sites de prévention des surdoses et l'hôpital Saint-Paul.

Si les gens peuvent détecter le fentanyl dans leurs drogues, alors ils pourraient être en mesure de prendre des décisions sur comment les utiliser et demeurer en sécurité , a déclaré Mark Lysyshyn, médecin hygiéniste de la régie de la santé de Vancouver. Ces décisions éclairées incluent la consommation de moins de drogue ou le choix de ne pas en prendre du tout.

L'utilisation de ces bandelettes est simple. Il suffit de prendre une petite quantité de la drogue et de la mélanger avec quelques gouttes d'eau. Puis l’utilisateur doit tremper la bandelette dans la solution et celle-ci révèle, en quelques secondes, la présence ou non de fentanyl.

La VCH prévoit également distribuer les bandelettes dans la région de la côte Sunshine et celle de Sea-To-Sky, pour que plus de consommateurs de drogues y aient accès.

Le meilleur endroit pour faire le contrôle des drogues pourrait être en privé lorsque vous êtes sur le point de vous droguer. Mark Lysyshyn, médecin hygiéniste, VCH

En 2019, le fentanyl a été détecté dans le sang de 702 personnes décédées par surdose de drogues illicites en Colombie-Britannique, selon le Bureau des coroners de la province. La VCH a déclaré que près de 90 % des opioïdes testés à l’aide de ces bandelettes dans les sites de prévention des surdoses contenaient du fentanyl.