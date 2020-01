Afin de lutter contre la violences faites aux femmes inuites, il est nécessaire que les agents de police du Nunangat se rapprochent de ces communautés autochtones, soutient un rapport  (Nouvelle fenêtre) publié jeudi par l’organisation nationale Pauktuutit Inuit Women of Canada.

Pour arriver à cette conclusion, l’organisme a mené une étude avec l’Université du Manitoba dans les quatre régions du Nunangat : Inuvialuit, Nunavut, Nunatsiavut, Nunavik.

Cette carte représente les quatre régions inuites du Canada : la région inuvialuite dans les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut, le Nunavik dans le Nord-du-Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador. Photo : Inuit Tapiriit Kanatami

Au total, 45 femmes inuites et 40 fournisseurs de services, dont des policiers, ont été interrogés. L’étude portait sur les violences subies par les femmes dans cette région et sur les défis rencontrés lors des interventions policières.

Résultat : des barrières systémiques séparent les forces de l'ordre des femmes inuites, ce qui complique notamment le processus de plainte lorsqu'il y a des agressions.

Les policiers sont des forces [qui arrivent de] l'extérieure, mais il faut qu’ils changent de pratique et prennent part à la communauté , lance Elizabeth Comack, professeure en sociologie et criminologie à l’Université du Manitoba une des chercheures responsables de l'étude.

À l’écart des communautés

La plupart des policiers admettent leur manque de connaissance des populations inuites, rapporte Rebecca Kudloo, la présidente de l'organisme Pauktuutit Inuit Women of Canada.

Elle dit avoir été agréablement surprise de l’ouverture et de l’aide des agents, qu’il s’agisse des chefs de polices ou membres réguliers.

Les policiers ont peu été entraînés pour faires tomber ces barrières culturelles avec des victimes de violences Rebecca Kudloo, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada.

Les ressources humaines et les formations manquent également à l’appel, selon eux.

Parmi les 150 agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nunavut, 3 % sont inuits, une situation problématique, selon l’organisme Pauktuutit.

Elizabeth Comack renchérit que la langue est une barrière très importante. Elle prend l’exemple du Nunavut, où les policiers parlent le français et les femmes inuites ont l’inuktitut comme première langue. La communication entre les deux groupes se fait en anglais.

Essayer d’expliquer ce qu’il se passe dans une autre langue, c’est difficile. Raconter une agression sexuelle dans une seconde langue, c’est un défi considérable pour ces femmes. Elizabeth Comack, professeure en sociologie et criminologie, Université du Manitoba

Les femmes inuites, particulièrement sujettes aux violences

Elizabeth Comack étudie depuis près d’une décennie les problématiques liées aux populations autochtones. Selon elle, les femmes inuites sont sous-représentées dans les recherches.

Je pense que la plupart des Canadiens ont une mauvaise compréhension de ce qu’il se passe au Nord. Elizabeth Comack, professeure en sociologie et criminologie, Université du Manitoba

Au Nunavut, une femme a pourtant 13 fois plus de chances de subir des violences que la moyenne des Canadiennes, souligne l’étude.

« C’est choquant », lance la chercheure en sociologie, qui dit avoir beaucoup appris en collaborant à cette étude. Elle espère que les recommandations émises pourront améliorer le sort de ces femmes.

Des recommandations

L’étude, financée par un programme de Sécurité publique Canada, avait pour but de développer des recommandations pour mettre en place un plan d’action.

Quinze recommandations ont été émises dans le rapport pour aider les policiers à prendre part à la communauté, en « position de collaborateurs alliés ».

Parmi ces recommandations : une meilleure formation sur l’histoire et la culture inuite, ainsi que sur les dialectes locaux ; la présence de femmes policières lors du processus de collecte des déclarations d’agressions et une ouverture des postes civils aux Inuits.

On encourage les forces de police à travers le pays d’intégrer des formations culturelles, développées et données par des Inuits , insiste Rebecca Kudloo.

Dans la foulée de la publication du Rapport d’enquête national sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Elizabeth Comack a bon espoir que ces recommandations seront entendues et aideront à améliorer la situation.