L’équipe féminine de hockey de l’Université Bishop’s intègre le RSEQ

Ça fait au moins 5 ans qu'on travaille pour ça, dit d’entrée de jeu Michael Goldbloom, principal de l'Université Bishop's. On veut avoir une équipe compétitive, donc il fallait mettre les choses en place , continue-t-il.

Un aréna, un entraîneur de qualité, des étudiants athlètes qui ont du talent… L’Université n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre son équipe sur pied.

Pour l’équipe, c’est un grand pas en avant. Dominic Desmarais, entraîneur-chef des Gaiters

La réalité, c’est que ça coûte cher pour avoir une équipe interuniversitaire. On s’était mis comme objectif d’amasser 2 millions $ et on en a déjà amassé 1,1 million , explique M. Goldbloom.

Selon lui, cette somme, provenant exclusivement de la philanthropie, permettra à l’équipe de fonctionner pour au moins les six années à venir.

Une équipe fébrile

Lorsque l’annonce officielle a été faite aux joueuses, cette semaine, la fébrilité était palpable, d’après Dominic Desmarais, entraîneur-chef des Gaiters.

J'ai même vu une différence au niveau des entraînements, confie-t-il. Ça change tout.

L’objectif est d’avancer pas à pas et de continuer de progresser. Dominic Desmarais, entraîneur-chef des Gaiters

Les joueuses des Gaiters devront mettre les bouchées doubles pour la prochaine saison. Elles affronteront désormais des équipes telles que celles de l'Université Concordia ou de l'Université de Montréal qui font partie des 10 meilleures au pays.

Je suis vraiment contente et excitée de jouer à un bon niveau. Jessica Bélanger, capitaine des Gaiters

On a beaucoup joué aux États-Unis et on faisait parfois dix heures de route. Souvent, on ne savait pas si l'équipe était bonne ou pas. C’était pour ensuite gagner 10 à 0 et ça ne valait pas le déplacement , confie Jessica Bélanger,.

Comme le souligne Dominic Desmarais, entraîneur-chef des Gaiters, la section du RSEQ est la plus forte au Canada.