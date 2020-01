La communauté iranienne d'Edmonton veut créer une bourse d'études en hommage aux victimes du vol PS 752

La communauté iranienne d'Edmonton veut créer un fonds de dotation d'un million de dollars en mémoire des victimes de l’écrasement du vol PS752 en Iran. Le fonds sera administré par l'Université de l'Alberta et servira à l’octroi de deux bourses annuelles de 20 00 $ pour des étudiants iraniens ou canado-iraniens de l’université.

La bourse servira entre autres à financer les déplacements des étudiants, pour leur permettre de visiter leur famille en Iran.

Plusieurs des 176 passagers décédées quand le vol PS752 a été abattu le 8 janvier dernier étaient Iraniens et faisaient partie de la communauté de l’Université de l’Alberta. Ils revenaient au Canada après avoir passé les vacances du temps des fêtes en Iran.

Cela leur permettra [aux récipiendaires des bourses] d’acheter des billets d’avion plus chers, dont les itinéraires sont plus sécuritaires ou de retourner chez eux pendant la saison haute, malgré le coût plus élevé des billets , explique Pegah Salari, diplômée de l'Université de l'Alberta en administration des affaires.

La Iranian Heritage Society d’Edmonton a lancé une collecte de fonds sur le site GoFundMe (Nouvelle fenêtre) pour aider à la création du fonds de dotation. L’université récolte elle aussi des dons sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) et est à la recherche de philanthropes ou d'entreprises prêtes à verser une contribution équivalente au total des dons amassés.