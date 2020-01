Un couple veut aller du Nouveau-Brunswick jusqu'en France en montgolfière

Si le voyage réussit, Deborah Day deviendra la première femme aux commandes d'une traversée transatlantique en ballon, tandis que Mike Scholes deviendra le premier membre d'équipage aveugle lors d'un tel voyage.

Les deux prévoient s'envoler de Sussex, au Nouveau-Brunswick, vers la France entre la mi-juin et le début août, en fonction des courants atmosphériques et des conditions météorologiques. Le voyage prendrait entre trois et sept jours.

Mike Scholes et Deborah Day. Photo : La Presse canadienne

M. Scholes, un aéronaute expérimenté ayant à son actif un certain nombre de records de durée, a perdu la vue en 2007.

Mme Day est l'une des rares femmes à avoir piloté un ballon appelé Roziere, qui utilise à la fois de l'hélium et de l'air chaud.

Au lieu d'une capsule, le couple utilisera une nacelle de montgolfière traditionnelle, car il croit qu'il sera plus facile d'en sortir s'il doit amerrir.

Le couple planifie le voyage depuis six ans.