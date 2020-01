NBC lance à son tour sa plateforme de diffusion en continu aux États-Unis

NBCUniversal, filiale du câblo-opérateur américain Comcast, a présenté jeudi son futur service de diffusion en continu, accessible en partie gratuitement et financé par la publicité. La plateforme sera déployée à partir d'avril aux États-Unis avec un imposant catalogue de programmes classiques et quelques créations originales.

Ce service a été baptisé Peacock, « paon » en anglais, en référence à l'animal figurant sur le logo historique de la chaîne NBC.

C'est une période très stimulante pour notre entreprise, car nous explorons l'avenir du divertissement , a déclaré Steve Burke, président de NBCUniversal, dans un communiqué.

Le conglomérat de médias mêlant télévision, cinéma, sports et informations, arrive tardivement sur le marché de la diffusion en continu, alors que des entreprises concurrentes comme HBO et Disney se sont dotées de plateformes pour rester compétitives face aux géants Netflix et Amazon.

Peacock proposera différentes formules, d'un abonnement gratuit (Peacock Free) offrant un accès limité aux séries et programmes du groupe à une formule premium qui donnera un accès complet à 15 000 heures de programmation.

Financée par de la publicité, cette offre premium sera disponible gratuitement pour les 24 millions de personnes abonnées au câble de Comcast. Le service coûtera 5 dollars US pour les personnes non abonnées. Les personnes abonnées à Comcast pourront quant à elles avoir une version sans publicité pour 5 dollars US par mois; pour les autres, le service coûtera 10 dollars US par mois.

Nous adoptons une approche unique de la diffusion en continu qui bénéficie à la clientèle, aux annonceurs et aux actionnaires , a estimé Steve Burke.

Mise sur la nostalgie de séries connues

Peacock diffusera un grand nombre de séries éprouvées, comme La Loi et l'Ordre (Law & Order) et ses déclinaisons, Monk, Downton Abbey, The Office, Will & Grace ou encore Battlestar Galactica.

La série de science-fiction fera par ailleurs l'objet d'une nouvelle version, de même que d'autres séries des années 1980 ou 1990, comme Sauvés par le gong (Saved by the Bell) ou Punky Brewster (Punkie).

La plateforme diffusera également des séries originales. Peacock a ainsi dévoilé jeudi que l'actrice et scénariste Tinay Fey produira Girls5Eva, une comédie à propos de femmes ayant fait partie d'un band au succès éphémère qui tentent de renouveler leur prouesse plusieurs années plus tard.

La clientèle abonnée câble de Comcast auront accès à Peacock dès le 15 avril et le service sera disponible sur Internet et écrans mobiles aux États-Unis à compter du 15 juillet.

NBCUniversal espère atteindre 30 à 35 millions de comptes actifs pour Peacock d'ici 2024.