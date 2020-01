Vague de froid : Un Edmontonien continue d'aller au travail en courant

Alors que la plupart des Albertains tentent par tous les moyens de rester au chaud pendant la vague de froid, Gibby Davis a décidé de braver les températures polaires qui s’abattent sur la province depuis quelques jours. Tous les jours, il se rend au travail en courant; un défi à la fois physique et intellectuel, selon lui.

Beau temps mauvais temps, l’urbaniste de 36 ans se rend au travail à la course, ou à vélo. Les températures glaciales des derniers jours ne l’ont pas découragé.

J’essaie toujours d’éviter de prendre ma voiture pour me rendre au travail. Cette semaine, je me suis lancé le défi de continuer à courir et de voir si je pouvais supporter le froid , dit-il.

Gibby Davis, lors d'un jogging matinal cette semaine. Photo : Gibby Davis

L’Edmontonien admet cependant que de telles températures représentent un réel défi.

Il y a un défi mental et intellectuel. Le défi mental, c’est de se motiver à sortir. Le défi intellectuel et technique, lui, c’est de s’assurer d’avoir les bons vêtements pour rester au chaud et courir en sécurité , explique-t-il.

Courir dans le froid extrême comporte son lot de risques. Gibby Davis explique que porter des vêtements appropriés est essentiel. Photo : Radio-Canada

Gibby Davis admet que sa témérité en fait sourciller plus d’un.

Je suis souvent dehors dans des températures extrêmes. Je me suis donc habitué aux commentaires des gens qui me trouvent un peu fou.

Avec les informations de CBC