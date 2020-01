L’Hôpital pour enfants de Winnipeg reporte des opérations à cause de la grippe

Des opérations bénignes sont reportées à l’Hôpital pour enfants du Centre de santé de Winnipeg (HSC) à cause d'un pic de maladies respiratoires, dont la grippe.

En seulement un mois, l’hôpital a reçu 120 nourrissons et enfants présentant des infections et des maladies liées à la grippe.

Pendant ce temps, plus de 6500 enfants ont été admis aux urgences. Une augmentation significative , selon l’établissement qui s'est exprimé dans un communiqué.

Nous avons augmenté notre capacité [au département des soins intensifs pédiatriques] et dans les autres départements de l’hôpital, précise la directrice de l’Hôpital pour enfants du HSCCentre de santé de Winnipeg , Nicole Sneath, mais cette forte augmentation a fait que nous devons envisager toutes les options pour être sûrs que nous puissions continuer à recevoir et soigner les enfants les plus malades.

Le département des urgences, les opérations urgentes, les chirurgies d’un jour et celles liées au cancer ne sont pas concernés par cette mesure.

L’organisme gouvernemental Soins communs estime que cela s’appliquera à moins de cinq opérations par semaine.

La directrice médicale de l’unité pédiatrique du HSCCentre de santé de Winnipeg , la Dre Patricia Birk, explique que l’objectif est que ces reports n’aient pas de conséquences médicales négatives .

Les chirurgiens examineront les opérations planifiées au cas par cas pour déterminer celles qui peuvent être reportées sans danger. Dre Patricia Birk, directrice médicale de l’unité pédiatrique du HSC Centre de santé de Winnipeg