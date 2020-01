Une mère fransaskoise déplore une insuffisance de livres en français à Saskatoon

Maria Ferré et son conjoint élèvent leur fille de 3 ans en français. Cette dernière parle uniquement français et lit exclusivement dans cette langue. Cependant, Mme Ferré dit qu'elle peine à trouver des nouveaux titres à la bibliothèque pour assurer le littérisme de sa fillette.

Dans une plainte déposée auprès de la bibliothèque le 10 avril 2019, dont Radio-Canada a obtenu copie, elle indique qu’elle a un problème avec la rotation des livres dans différentes bibliothèques : Cliff Wright, Round Prairie et J.S. Wood.

Je retrouve les mêmes livres chaque fois que je vais sur place , poursuit-elle.

Le 24 avril, la bibliothèque répond à Maria Ferré que les livres circulent de J.S. Wood à Cliff Wright, donc les mêmes ressources se retrouvent d’une succursale à l’autre, ce qui pourrait faire en sorte que vous retrouvez les mêmes livres lors de vos visites , peut-on lire dans le message.

Selon Maria Ferré, la bibliothèque fait une rotation des livres pour enfants en français entre les succursales tous les six mois.

Le moment où j’ai été le plus frustrée, c’est quand j’ai entendu que la rotation des livres pour enfants se faisait tous les six mois, alors qu’il y a très peu de livres en français. Quand on y va chaque semaine, c’est très facile d’avoir lu tous les livres au bout d’un mois et d’attendre six mois pour une autre rotation. J'ai trouvé ça très très long , dit-elle.

Maria Ferré suggère souvent des titres à la Bibliothèque publique de Saskatoon pour garnir sa collection en français. Malgré cela, elle estime que la bibliothèque ne s’engage pas pleinement à améliorer sa collection.

On me dit qu’ils vont considérer mes requêtes. C’est très collégial, mais je ne vois pas un engagement particulièrement encourageant de la bibliothèque et j’aimerais que ça s’améliore , affirme-t-elle.

La bibliothèque se défend

La Bibliothèque publique de Saskatoon n’a pas voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada.

Dans un courriel, la bibliothèque dit investir dans sa collection de livres en français. La preuve est que nous avons doublé notre investissement au cours de la dernière année , indique le spécialiste en marketing et communications à la bibliothèque, Kirk Sibbald.

Cependant, elle dit ne pas être en mesure de donner des chiffres exacts sur le nombre de livres dans sa collection en français au cours des cinq dernières années. Elle dénombre 6440 ressources en français (soit 1224 pour adultes et 5216 pour enfants et adolescents).

La bibliothèque n'a pas été en mesure de fournir des données sur l'évolution du nombre de ressources en français au cours des cinq dernières années.

La FFS promet des discussions