Abandon des poursuites entre le propriétaire de terrain et l'intrus qu'il a blessé

D’un commun accord, le jeune propriétaire rural Edouard Maurice et l’intrus sur lequel il avait tiré ont décidé d’abandonner les poursuites civiles qu’ils avaient déposées l'un contre l'autre.

En 2018, Edouard Maurice a tiré des coups de feu contre des cambrioleurs qui se trouvaient sur sa propriété à Okotoks.

Un des intrus, Ryan Watson a été blessé au bras et en septembre dernier, il avait intenté une poursuite au civil de 100 000 $ contre Edouard Maurice.

Le mois suivant, ce dernier dépose à son tour une poursuite au civil réclamant 150 000 $ pour souffrances mentales. L'avocat Scott Chimuk explique que la cause de son client était solide et qu'il aurait pu gagner, mais comme ce type de cause prend du temps, il a préféré négocier avec Ryan Watson.

C’est finalement terminé, ce fut deux longues années, ça nous a affectés, nos enfants. Nous pouvons maintenant tourner la page , explique Edouard Maurice.

De son côté, l’avocat de Ryan Watson explique que son client a accepté d'abandonner sa poursuite civile, car il ne pensait pas pouvoir avoir gain de cause.