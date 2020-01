Les répercussions positives de l’incident Kassian-Tkachuk

Les supporteurs des Oilers et des Flames ont donné jusqu’à maintenant près de 61 000 $ à des organismes de charité albertains, à la suite de l’altercation opposant Matthew Tkachuk et Zack Kassian samedi.

Malgré leur rivalité légendaire et leur désaccord à la suite des incidents qui ont marqué le deuxième match de la bataille de l’Alberta, les partisans des Flames et des Oilers ont démontré qu’ils pouvaient travailler ensemble pour appuyer de bonnes causes.

Rappelons les faits : avec moins de deux minutes à faire en deuxième période, Matthew Tkachuk a servi une sévère mise en échec à Zack Kassian. Celui-ci a jeté les gants et s’en est pris à l’attaquant des Flames, qui a refusé de se battre avec le dur à cuire des Oilers. Kassian a écopé de deux punitions mineures et d’une inconduite. Les Flames ont profité de l’avantage numérique pour marquer le but gagnant.

À Calgary, les supporteurs accusent Kassian d’avoir perdu la tête et encensent Tkachuk qui a refusé le combat. À Edmonton, on dit que Kassian n’a fait que se défendre et on considère que Tkachuk est une poule mouillée. Kassian a écopé d’une suspension de deux matchs.

Plus de Tkachuk à Edmonton

Lundi, pour narguer les supporteurs des Oilers, un partisan des Flames a eu l’idée de lancer une campagne de sociofinancement afin de pouvoir acheter des panneaux publicitaires à Edmonton où on verrait le visage souriant de Tkachuk. En moins de 24 heures, la campagne lancée par @Moe_Saghir avait amassé plus de 3000 $.

Mardi, pour répondre à cette campagne, une partisane des Oilers, @SamInYEG a lancé l’idée de faire des dons à un organisme de Calgary au nom de Zack Kassian. Elle a choisi l’organisme Brown Bagging for Calgary’s Kids (BB4CK) un groupe qui fournit des repas aux jeunes de la métropole.

En fin de matinée jeudi, BB4CK a annoncé sur son compte Twitter que les supporteurs des Oilers avaient donné jusque là une somme de 22 632 $.

Devant tant de générosité, une station de radio de Calgary CJAY a décidé de payer elle même les panneaux publicitaires, et a invité les supporteurs des Flames à donner plutôt à l’organisme ALS Society of Alberta au nom de Chris Snow, le directeur général adjoint des Flames, qui souffre de la sclérose latérale amyotrophique. En incluant les premiers dons faits pour l’achat de panneaux publicitaires, 5209 $ avaient été amassés jeudi midi.

Généreux donateur

Grand amateur de hockey, le philanthrope Brett Wilson a décidé d’égaler le montant des dons fait à l’organisme BB4CK, jusqu’à concurrence de 10 000$. Pour remercier l’initiatrice du mouvement, il lui a demandé de choisir un organisme d’Edmonton à qui il remettrait une somme de 5000 $. Elle a choisi le refuge pour jeunes YESS. Wilson a aussi promis que si les dons atteignent plus de 20 000 $, il invitera l’initiatrice de cet élan de générosité à un match entre les Oilers et les Predators, à Nashville, là où il demeure maintenant.

Sollicité par la radio CJAY, le riche homme d’affaires, originaire de North Battleford en Saskatchewan, a aussi décidé de d’égaler les dons faits à ALS Society of Alberta, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

En début d’après-midi, la Banque ATB Financial s’est joint à la campagne en offrant 2500 $ aux organismes BB4CK et ALS Society of Alberta.

Dons reçus jusqu’à maintenant (17 h jeudi) BB4CK : 36 500$

ALS Society of ALberta : 19 416$

YESS : 5000 $

Les initiateurs du mouvement continuent de solliciter la générosité des Albertains. Le montant des dons devrait donc continuer d’augmenter jusqu’à la tenue du prochain match entre les deux formations, le 29 janvier à Edmonton.