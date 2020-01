Les appartements libres se font rares à Rimouski et à Rivière-du-Loup

Peu de logements sont libres à Rimouski et à Rivière-du-Loup, alors que les dernières données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) révèlent que le taux d'inoccupation des logements était de seulement 1,8 %à Rivière-du-Loup et de 2,6 % à Rimouski l'an dernier.