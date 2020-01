Froid’Art 2020 met à contribution des artistes de tous âges

Pour la première fois depuis le début de Froid’Art, en janvier 2015, trois écoles participent à l’exposition d’art extérieure de Kingston. Des élèves ont peint les oeuvres qui sont encastrées dans des blocs de glace et installées devant leurs écoles dans le cadre de l’exposition extérieure.

Des élèves de l’école Madeleine-de-Roybon et de l’école d’immersion Rideau Public ont conçu en groupe leur oeuvre peinte sur un morceau d’acrylique.

Froid’Art 2020 donne la place aux artistes de tous âges

À l'école secondaire Mille-Îles, c'est l'oeuvre de Taylor Delisle, élève de 10e année, qui a été retenue, avec son coyote, animal emblématique de l'école.

Au total cette année, 21 tableaux réalisés par 7 artistes locaux et des groupes de jeunes sont encastrés à l’intérieur de blocs de glace de plus de 130 kilos. Le tout est éclairé la nuit pour donner une meilleure visibilité aux oeuvres.

L'oeuvre créé par Taylor Delisle, élève de 10e année Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

C’est le propriétaire de la galerie d’art Martello Alley à Kingston qui est à l’origine du concept et qui publie une carte pour aider les curieux à trouver toutes les oeuvres.

Un des trois blocs de glace installés à l'intérieur de la ruelle menant à la galerie Martello Alley de Kingston. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

J’ai fait ça parce que j’ai voulu faire quelque chose de différent pour notre ville. Ça brille le soir, ça attire les gens, parce que Kingston c'est la ville du calcaire, tout est gris et je voulais illuminer la ville David Dossett, propriétaire de la galerie d'art Martello Alley

L’an dernier, David Dossett songeait à annuler son événement hivernal annuel.

L'oeuvre installée devant l'école Rideau Public a été réalisée par un groupe d'élèves de la 5e et 6e année. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les coûts pour encastrer et livrer chaque bloc sont estimés à 300 dollars et M. Dossett devait défrayer une grande partie des frais. Mais la demande pour ses blocs de glace a été bonne cette année et il a été en mesure d’aller de l’avant.