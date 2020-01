Une nouvelle bâtisse pour le bloc opératoire de Dolbeau-Mistassini

Il sera quatre fois plus grand. Les salles d'opération seront situées à proximité des services importants comme l'obstétrique grâce à des accès entre les deux bâtiments.

La construction d'un nouveau bloc opératoire nous permet de ramener les équipements et les espaces aux normes d'aujourd'hui en termes de grandeur, d'utilité, de fonctionnalité.

L'entretoit sera aménagé indépendamment. Cette nouveauté permettra d'éviter de stériliser les salles et les équipements chaque fois que des travaux d'entretien et de réparation sont nécessaires. Elle permettra aussi au personnel de profiter de chaque heure d'opération.

En temps et en organisation, c'est sûr qu'on va en regagner beaucoup. On va être capable de mieux profiter de chaque minute et de mettre à profit pour les patients tout ce qu'on va pouvoir gagner dans nos blocs opératoires.

Jannie Bonneau, chef de services, activités chirurgicales, urgence, endoscopie, hôpital de Dolbeau-Mistassini