Omnisport survit à la pénurie de bénévoles

La survie de l’organisme septilien Omnisport n’est plus compromise.

Cette organisation est responsable du service de restauration dans les arénas de Sept-Îles et redistribue ses profits à des organisations sportives et culturelles locales.

À l’automne 2018, Omnisport avait lancé un appel à l’aide dans les médias, car elle n’arrivait pas à trouver de la relève pour pourvoir les postes bénévoles de son conseil d’administration.

L’appel a été entendu, explique la directrice générale de l'organisation Mélanie Dorion. On a sollicité beaucoup d’intérêt. Donc il y a eu des organismes qui aident les organismes à but non lucratif qui nous ont proposé leur aide. Différentes parties se sont jointes à nous , explique-t-elle.

Il y a même eu un comité de recrutement qui s’est formé. Mélanie Dorion, directrice générale de Omnisport

Mélanie Dorion, directrice générale d’Omnisport (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le conseil d’administration qui se réunissait mercredi a été en majeure partie renouvelé.

Omnisport est un organisme à but non lucratif qui a un chiffre d’affaires d’environ 150 000 $ par année et qui emploie dix personnes.