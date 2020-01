Non, cette vidéo n'a pas été tournée à l'intérieur de l'avion abattu en Iran

« Vidéo non confirmée des dernières minutes à l'intérieur de #PS752 », a affirmé un internaute qui a partagé la vidéo sur Twitter.

Dans l'extrait, on voit dans un hublot que l'appareil est en feu. On entend aussi des cris de panique.

Plusieurs utilisateurs ont partagé la séquence sur les réseaux sociaux, ainsi que sur YouTube  (Nouvelle fenêtre) , où elle a provoqué de vives réactions. Pouvez-vous nous dire quel est l'intérêt de faire cette vidéo terrible et de blesser ainsi des familles , a demandé un commentateur, écrivant en farsi.

Bien que la vidéo soit véridique, elle a été tournée à Moscou, en Russie, le 5 mai 2019, et non en Iran. Ce jour-là, un appareil Soukhoï Superjet-100 avait pris feu peu après son décollage de l'aéroport de Cheremetievo,. Il avait procédé à un atterrissage d'urgence, et 41 des 78 personnes à bord avaient perdu la vie. La vidéo que nous examinons aujourd'hui a été tournée par un passager qui se trouvait à bord.

On ne sait toujours pas qui a créé la version décrite comme provenant du vol PS752, où 176 personnes, dont 57 Canadiens, ont perdu la vie. Derniers instants , est-il écrit en farsi dans celle-ci.

Cette vidéo a d'ailleurs été découpée pour masquer sa véritable origine. La fausse version omet le début de l'extrait, où on voit clairement que l'avion s'apprêtait à atterrir et qu'il faisait jour, alors que l'avion d'Ukraine International Airlines a été abattu en pleine nuit.