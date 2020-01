Les Septiliens pourront acheter du cannabis à la SQDC d'ici juin

La succursale sera située au coin du boulevard Laure et de la rue Régnault.

La succursale sera située dans les locaux de l'ancien PFK. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Les démarches d’ouverture d’une succursale à l’automne 2018 avaient été avortées en raison des difficultés à trouver un local adéquat. Le porte-parole de la SQDCSociété québécoise du cannabis , Fabrice Giguère, explique qu’il y a plusieurs étapes à suivre avant de pouvoir installer un point de vente dans une ville.

Nous avons commencé à faire la prospection des locaux, en fonction des dispositions prévues dans la loi. On ne doit pas se trouver à moins de 250 mètres d'un établissement d'enseignement et ainsi de suite. Une fois qu'on a établi les zones d’où on peut s'installer, il faut trouver un local qui correspond à nos besoins , a-t-il indiqué.

On ne débarque pas dans une ville tambours battants en décidant où l'on s'installe. Fabrice Giguère, porte-parole de la SQDC

La SQDC Société québécoise du cannabis annonce qu'une vingtaine d'employés seront engagés à Sept-Îles.