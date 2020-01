Dénoncer la violence faite aux femmes avec les visages de M. Obama et de H. Clinton

Accompagnés du titre « Just because I am a Woman » (Juste parce que je suis une femme), ces portraits représentent les visages violentés de l’ex-première dame des États-Unis Michelle Obama, de l’ancienne prétendante à la présidence américaine Hillary Clinton, de la femme du président français, Brigitte Macron, de la démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez, de la chancelière allemande Angela Merkel ou encore des femmes politiques Aung San Suu Kyi et Sonia Gandhi.

En bas des affiches sont donnés des exemples de violences subies par les femmes : Je suis victime de violence domestique ‒ je suis payée moins ‒ j'ai subi une mutilation génitale ‒ je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux ‒ je ne peux choisir qui je vais épouser ‒ j'ai été violée .