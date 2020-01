Toujours un manque de vétérinaires pour gros animaux en Abitibi

L' AMVQAssociation des médecins vétérinaires du Québec a abordé et enjeu lors d'une réunion de son conseil exécutif mercredi (le 15 janvier).

Les chevaux font partie des animaux que les vétérinaires pour gros animaux traitent. Photo : Lauren Nagel

Le président de l'' AMVQAssociation des médecins vétérinaires du Québec , Dr Jean-Yves Perreault, ne peut garantir qu'il n'y aura pas de découverture, mais il rappelle qu'il n'y en a jamais eu, malgré le fait que la région ait été fragilisée dans le passé en termes de couverture vétérinaire.

On ne veut pas avoir juste un système de pompiers, quelque chose à court terme. On veut établir une solution durable pour ne pas avoir à faire face à une crise , mentionne Dr Perreault.

L'Union des producteurs agricoles, via le président de la section locale d'Abitibi, Normand Lemieux, craint tout de même qu'une interruption de service survienne.

Les producteurs apprécient que l' AMVQAssociation des médecins vétérinaires du Québec tente de trouver une solution à tout prix, mais certaines de nos inquiétudes demeurent malgré tout , prévient Normand Lemieux.

On comprend très bien les inquiétudes des agriculteurs, je vous dirais que les vétérinaires se sentent très concernés et ce n'est pas souhaitable ni pour le ministère et surtout pas pour le bien-être animal. Dr Jean-Yves Perreault, président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec

L' AMVQAssociation des médecins vétérinaires du Québec prévoit d'ailleurs rencontrer le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) au début du mois de février pour faire le point à nouveau sur la situation.

Plus d'un vétérinaire nécessaire

On veut soutenir l'implantation d'un vétérinaire à long terme, mais encore aujourd'hui, un vétérinaire seul, ça fait partie de la problématique à long terme. Travailler 356 jours par année et être de garde et 7 jours sur 7, 24 heures par jours, c'est un frein à l'établissement d'un professionnel dans la région , admet-il.

Ce que l'on veut comme solution est de ne pas avoir un seul vétérinaire, mais qu'une équipe vienne s'installer dans la région ou d'avoir un vétérinaire, mais qui serait soutenu par une équipe et qui pourrait assurer le service à long terme , espère-t-il.

Présentement, différents vétérinaires se relaient dans les régions désignées et viennent faire du remplacement. Le MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec appuie ce système. Cette solution est toutefois limitée dans le temps , précise M. Perreault, qui rappelle que ce n'est pas la solution que l' AMVQAssociation des médecins vétérinaires du Québec veut mettre en place en Abitibi-Témiscamingue.

D'autres régions du Québec sont fragilisées en termes de desserte vétérinaire. L' AMVQAssociation des médecins vétérinaires du Québec les identifie comme des MRC désignées et l'Abitibi-Témiscamingue en fait partie.

Afin d'être confirmé comme une MRC désignée, un secteur donné est évalué via une grille du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec . Les facteurs qui influencent la décision sont notamment :