Les millionnaires recherchés retrouvés

Il 's'agit de Paule Néron et Gaetan Dassylva, dont le lieu de précis de résidence au Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a pas été dévoilé par Loto-Québec.

Le billet a été acheté au Super Sagamie Marché du Coin sur le boulevard du Saguenay à Jonquière. Ce détaillant recevra une commission de 20 000 $.

Lundi, Loto-Québec avait demandé l'aide des médias pour retracer les gagnants du tirage du 11 janvier.

Selon le communiqué, Paule Néron s’est rendue chez un détaillant pour vérifier ses billets Célébration. Elle en a profité pour vérifier également son billet du Québec 49 à une borne libre-service. Elle a alors vu s'afficher le montant de 2 millions de dollars, mais elle ne pouvait pas croire que c’était bien le lot qu’elle remportait. Un client derrière elle lui a même mentionné que Loto-Québec cherchait les gagnants dans la région.

Avant de quitter le commerce, j’ai revérifié le billet du Québec 49 et c’est toujours la même somme qui s’affichait!

De retour à la maison, elle a demandé à son conjoint de vérifier lui aussi le billet sur son téléphone cellulaire.

Pour annoncer à leurs enfants qu'ils étaient devenus millionnaires, ils ont organisé un souper, sans leur dévoiler la grande nouvelle dès le départ.

On a fait comme si de rien n’était. On a dit aux enfants que le gros lot avait été gagné dans la région. On leur a demandé de vérifier le billet au cas où nous serions millionnaires sans le savoir. Juste de voir le visage de nos enfants, ça valait de l’or!

Paule Néron