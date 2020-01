Votre iPhone peut maintenant servir de clé de sécurité physique pour vos comptes Google

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Il y a plusieurs mois déjà, Google annonçait que ses téléphones Android pouvaient dorénavant agir comme clé de sécurité physique dans le cadre de l’authentification à deux facteurs. Il s’agit là d’une des meilleures méthodes de sécuriser ses informations sur le web, et l’entreprise offre maintenant le même service pour les propriétaires d’iPhone.

C’est que l’authentification à deux facteurs par SMS qu’on voit communément sur plusieurs plateformes web est loin d’offrir un niveau de protection optimal. Des pirates peuvent par exemple mener une attaque de type « SIM swap », prendre possession de votre ligne téléphonique, et se servir de cet accès pour réinitialiser vos mots de passe. À lire aussi : Qu’est-ce qu’un SIM swap et comment s’en protéger?

Google lance une clé de sécurité pour réduire les risques de piratage Radio-Canada Techno s’est entretenu cette semaine avec Patrick Mathieu, conseiller en sécurité et cofondateur du Hackfest, qui s’est prononcé sur la sécurité imparfaite de l’authentification à double facteur par SMS. Cette méthode de sécurité-là est considérée comme inefficace depuis plusieurs années déjà, parce que dès qu’on a accès au numéro de téléphone, elle ne sert plus à rien [...] Il existe de meilleures méthodes. L’une de ces méthodes est l’authentification par l’utilisation d’une clé physique, comme la Titan de Google. Comme il s’agit d’un objet physique qui ne peut se connecter à Internet, elle est normalement réputée inviolable, à moins d’être altérée à sa fabrication. Google offre donc depuis peu de se servir de l’application Smart Lock pour que votre téléphone Android – et à partir d’aujourd’hui, votre iPhone – agisse lui-même comme clé de sécurité. Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La clé de sécurité Titan de Google vient dans un ensemble comprenant une clé Bluetooth (à gauche) et une clé USB. Photo : Google Lorsque vous vous connectez à Google à partir d’un nouvel appareil, vous recevez une notification sur votre iPhone.Il suffit ensuite d’appuyer sur un bouton dans l’application Smart Lock pour confirmer que c’est bien vous qui essaie de se connecter. Il est à noter que votre téléphone devra être connecté à Bluetooth pour que l’authentification fonctionne. Google a d'ailleurs partagé sur son site web un guide pratique  (Nouvelle fenêtre) sur comment configurer votre téléphone en tant que clé de sécurité. Le voici : Assurez-vous que la validation en deux étapes ou la protection avancée sont activées. Accédez à la page myaccount.google.com/security  (Nouvelle fenêtre) dans un navigateur compatible, tel que Chrome. Sous « Connexion à Google », sélectionnez Validation en deux étapes. Pour cela, vous devrez peut-être vous connecter. Cliquez sur Ajouter une clé de sécurité, sélectionnez votre iPhone et sélectionnez ensuite Ajouter. Suivez les instructions à l'écran et activez la clé de sécurité intégrée à votre iPhone en appuyant sur Oui dans l'application Smart Lock.