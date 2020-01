L’acquittement de Jaggi Singh aurait pu être évité, selon un avocat

La Ville de Québec aurait pu [...] demander l’assistance du Directeur des poursuites criminelles et pénales [ou] demander l’assistance d’un avocat de la pratique privée , a plaidé l'ancien procureur de la Couronne en entrevue à l'émission Isabelle Richer, jeudi.

Selon lui, les avocats de la municipalité auraient certainement pu demander un report du procès, le temps de trouver un procureur qui s’exprime en anglais.

Jaggi Singh a été acquitté mercredi des accusations d’entrave à un agent de la paix et de supposition de personne qui pesaient contre lui.

Le juge Pierre Bordeleau a pris cette décision après avoir constaté l’absence de la procureure responsable du dossier, en congé de maternité, l’incapacité du procureur en chef municipal à plaider en anglais.

D'autres options s'offraient à la Ville de Québec, estime l'avocat Me René Verret.

René Verret est d’avis que la Ville de Québec aurait dû être mieux préparée, et ce, même si les procès en anglais se font plus rares à Québec.

On savait que le procès devait se tenir hier (mercredi). À quel moment on a réalisé qu’on n’avait pas de procureur? On aurait dû le prévoir peut-être un mois ou deux à l’avance [en mandatant] un avocat du privé pour agir.

Me René Verret