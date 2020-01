Mélodie Collard veut remporter un Grand Chelem en 2020

La joueuse de tennis Mélodie Collard a eu peur de ne pas pouvoir commencer sa saison comme prévu en Australie. Des matchs de qualifications au tournoi Traralgon à l'est de Melbourne, en Australie, ont été annulés cette semaine en raison de la mauvaise qualité de l'air reliée aux feux de forêt.

Heureusement, la situation s'est calmée et la Gatinoise pourra participer au premier match du tableau principal au cours des prochaines heures. Avant de quitter l'Outaouais, Collard et son entraîneur n'avaient pas de réelles craintes quant aux feux de forêt.

Les organisateurs s'occupent bien de leurs affaires. Aux Internationaux d'Australie [auxquelles elle participera la semaine prochaine] des spécialistes s'assurent de la bonne qualité de l'air. On joue en même temps que les professionnels. Les arbitres vont s'assurer que les conditions sont bonnes pour jouer, je n'ai pas de crainte , disait Collard.

C'était avant de voir des joueurs abandonner des matchs lors des qualifications de l'Open d'Australie dans les derniers jours.

Son entraîneur Mathieu Collard était soulagé de voir que la situation s'améliorait jeudi. « Ils ont eu le temps de faire les dernières rondes de qualifications avant le tableau principal de vendredi. Mais, beaucoup de gens ont des masques ici », souligne l'entraîneur, qui fait tout de même confiance aux organisateurs des événements.

Mathieu Toupin, entraîneur de Mélodie Collard, pendant son match de premier tour aux Internationaux des États-Unis Photo : Johanne Demers

Une grande année 2020

Mélodie Collard a quitté sa ville natale avec l'objectif de s'établir comme une vedette du circuit junior en 2020. La joueuse de 16 ans a fait un bond de géant au classement mondial junior en 2019, en atteignant le 17e rang et elle veut prouver que ce n'était pas le fruit du hasard.

J'aimerais beaucoup remporter un grand chelem junior. C'est un des objectifs que je me suis fixés. J'aimerais aussi être dans le top-5 mondial. Je ne suis pas très loin, mais pour y arriver je dois remporter de grands tournois. Mélodie Collard, joueuse de tennis

Pour atteindre ses objectifs cette année, Collard devra rester en santé. Même si elle a connu une bonne année 2019, elle a encore été ralentie par différentes blessures, notamment aux poignets.

Malgré ces petits pépins, elle a eu de bonnes périodes où elle a prouvé son niveau de jeu. Elle se sent dans les meilleures au monde et tout est possible , affirme Toupin de son côté.

En pleine forme pour démarrer la nouvelle saison, la jeune femme a travaillé sur différents aspects de son jeu au cours des dernières semaines.

J'ai beaucoup travaillé sur mon coup droit, qui était une faiblesse avant. C'est rendu un de mes bons coups. Je me suis aussi beaucoup entraînée physiquement pour améliorer mes déplacements et mon endurance sur le terrain , raconte Collard.

Elle voit ses débuts en Australie, comme le départ d'une route qui la mènera vers les plus grands sommets en 2020… un peu comme Bianca Andreescu et Leylah Fernandez avant elle. Collard souligne d'ailleurs que Leylah Fernandez était environ au même endroit qu'elle il y a un an.

Mélodie Collard et Leylah Annie Fernandez après leur victoire en double au Challenger de Saguenay Photo : Tennis Canada

Si tout se déroule selon le plan établi, la saison 2020 pourrait être la dernière de Mélodie Collard chez les juniors avant de faire le saut chez les professionnels.