200 élèves de la région s’affronteront aux Olympiades de la formation professionnelle

Plus de 200 élèves participeront aux 14e Olympiades de la formation professionnelle de l’Abitibi-Témiscamingue dont les premières épreuves débuteront le 23 janvier prochain.

Les centres de formation professionnelle de la région ont procédé au lancement de cette compétition régionale jeudi matin à Val-d’Or.

Les participeront seront soumis à des épreuves en lien avec leur domaine d’étude et les victorieux pourront prendre part à la compétition provinciale.

Le directeur du Centre de formation professionnelle Val-d’Or, Jason Yergeau, estime que cette activité et une manière de valoriser la formation professionnelle. C’est une belle opportunité de mettre en œuvre ce qui réalise au niveau de la formation professionnelle, d’en faire la valorisation et de mettre en évidence le talent et la grande qualité des compétences acquises dans les différents programmes de formation en région , souligne-t-il.

Les gagnants des olympiades régionales seront dévoilés lors d’un gala qui aura lieu à Val-d’Or, le 14 février prochain. La compétition provinciale se déroulera quant à elle du 6 au 8 mai prochain à Québec.

Les compétitions régionales se dérouleront à Rouyn-Noranda, Val-d’Or, à Amos et à La Sarre.