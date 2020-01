Le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi jeudi au blâme dont la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a été la cible dans un jugement du juge Mario Marois plus tôt cette semaine.

Alors qu'il devait déterminer la responsabilité de la garde du frère cadet de la fillette de Granby, morte tragiquement en avril dernier, le juge Mario Gervais a écorché la DPJ, y allant de jugements très troublants et accablants , a écrit François Legault sur le réseau social Twitter.

Comme tous les Québécois, je suis profondément attristé par les jugements très troublants et accablants du juge Gervais sur la DPJ de l’Estrie. Ce n’est pas normal qu’au Québec on ne protège pas mieux nos enfants. Ça doit et ça va changer , a souligné le premier ministre du Québec.

La direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS a par ailleurs reconnu mercredi que « les choses doivent changer » en réaction au jugement rendu mardi.

François Legault a promis dans une publication subséquente que son gouvernement continuerait à agir pour les enfants et que la commission président par Régine Laurent servirait à terminer le travail.