L’histoire des Beastie Boys racontée dans un documentaire de Spike Jonze

Apple TV + sortira au mois d’avril un documentaire sur les Beastie Boys, pionniers du hip-hop américain. Intitulé Beastie Boys Story, ce film est le résultat de la collaboration entre le réalisateur Spike Jonze et les deux membres encore en vie du groupe : Adam Horovitz and Mike Diamond.

Dans ce documentaire notamment tourné lors d’un concert des Beastie Boys à New York, Adam « Ad-Rock » Horovitz et Mike « Mike D » Diamond rendent hommage à Adam « MCA » Yauch. Le troisième membre du trio est décédé d’un cancer en 2012, à l’âge de 47 ans.

Ils parlent également de l’amitié qui les unit depuis 40 ans et racontent leur accession à la célébrité lorsque le hip-hop s’est imposé à la fin des années 1980.

Ce n’est pas la première fois que Spike Jonze s’associe avec les Beastie Boys, avec qui il est ami. Les trois hommes ont déjà travaillé ensemble sur la création de spectacles du groupe et de Beastie Boys Book. Ce livre, sorti en 2018, retrace la carrière du trio.

Et Spike Jonze, à qui l’on doit les films Elle (Her) et Dans la peau de John Malkovich (Being John Malkovich), a réalisé le vidéoclip de Sabotage, un succès des Beastie Boys en 1994.

Je dois beaucoup aux Beastie Boys. [...] Ce fut un vrai privilège d'être avec eux et de les aider à raconter leur histoire , a déclaré Spike Jonze.

Le documentaire Beastie Boys Story sera projeté dans certains cinémas IMAX le 3 avril avant d’être mis en ligne sur Apple TV + le 24 avril.