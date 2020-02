Donner un second souffle aux tricoteuses antiques

Avez-vous déjà entendu parler de tricoteuses antiques? Des machines à tricoter qui étaient populaires à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Près de 100 ans plus tard, David Lord et sa conjointe Kathy Chapdelaine sont les seuls au Canada à créer de toutes pièces ces petits appareils. Avec plus de 200 commandes en attente, ils ont mis sur pied une entreprise à succès à laquelle ils ne s'attendaient pas et donnent un nouveau souffle à ces objets, qui sont d'une grande valeur pour les adeptes de laine et de tricot.

Lorsque l’on arrive chez David Lord et Kathy Chapdelaine, on se rend tout de suite compte qu’ils aiment les antiquités. Sur le perron, plusieurs objets d’époque décorent l’avant de la maison.

Tout ça, c’est arrivé parce que je collectionne les vieilles affaires et que j’aime faire de la restauration , dit David Lord.

Tout ça, c’est une affaire prolifique avec une clientèle internationale en France, au Japon, le Danemark ou encore l'Australie.

On a juste une page Facebook. On n’a pas de site web. On n’annonce pas, mais on est débordé de commandes , lance David Lord.

Le chef d'entreprise, originaire de Compton, a vu de fil en aiguilles ce qu'il considérait comme un projet de retraite se transformer.

Si on savait que ce serait parti en fou comme ça, j'aurais pris ma retraite dix ans avant , dit-il en s'esclaffant.

Leur entreprise, Tricoteuses Chambord fait partie d'un cercle très restreint de fabricants. Il ne se compte que sur les doigts d'une seule main puisqu'ils sont actuellement quatre sur le globe.

J’en ai acheté une et je l’ai refaite à neuf

Il y a une dizaine d'années, David Lord découvre l'existence des tricoteuses lors de la visite d'un salon de machineries d'antan.

J’ai vraiment aimé la simplicité de la machine, mais aussi sa complexité. Alors j’en ai acheté une et je l’ai refaite en neuf, explique David Lord.

Dans ce temps-là, la précision n’existait pas comme aujourd’hui , indique-t-il.

David Lord a conçu une réplique améliorée de la tricoteuse antique Légaré 400. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Le défi de ce retraité en ingénierie a été de construire une tricoteuse en utilisant les mesures d’époque. Il lui faudra quatre ans pour finaliser sa première machine. C'est sa ténacité qui lui permettra de recréer lui-même chacune des pièces composant une tricoteuse.

C’est parti comme ça. À un moment donné j’avais assez de pièces différentes que j’ai décidé de fabriquer ma propre machine basée sur une ancienne , explique le féru d'ingénierie et d'antiquités.

Depuis, David Lord fabrique lui-même chacune des pièces des tricoteuses. Dans son ensemble, la machine est composée d'environ 65 morceaux. Un travail minutieux qui ne permet à l’ingénieur que de construire 4 à 5 machines par mois, en plus de restaurer et de réparer différents modèles de tricoteuses qui lui sont envoyés de partout à travers le monde.

À écouter : Un Comptonois donne un second souffle aux tricoteuses antiques - Émission Écoutez l'Estrie

Le docteur des tricoteuses

Je fabrique toutes les pièces à partir de rien , mentionne l'artisan.

David Lord fabrique lui-même chacune des pièces qui compose les tricoteuses. Photo : Radio-Canada / Émilie Richard

Je suis le seul au monde qui fabrique les pièces pour à peu près tous les modèles de tricoteuses , ajoute-t-il.

Si de nombreuses personnes se tournent aujourd'hui vers les Tricoteuses Chambord, c'est que David a dans son atelier tout le matériel nécessaire à la création de pièces, peu importe le modèle.

David a juste à écouter et à toucher la machine. Et il sait où se trouve le problème. Donc il est un peu appelé le docteur des tricoteuses , dit Kathy en riant.

Une de leur cliente en Beauce avait trouvé dans la rue une boîte contenant les pièces d’une machine. Après plusieurs recherches, elle a réussi à trouver l'entreprise de David et Kathy pour faire restaurer l'appareil.

Elle a aujourd'hui une machine d’une grande valeur qui était destinée à la ferraille souligne Kathy.

Le même principe que tricoter avec des crochets

Le principe d'une tricoteuse reste le même que celui du tricot avec crochets : monter des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Exception faite que l'ouvrage se fait grâce à l'utilisation d'une manivelle.

Quand on tourne la manivelle, la coquille tourne autour du cylindre et la laine est déposée par le porte-laine. Puis, les aiguilles se lèvent et descendent en prenant la laine pour la faire passer à travers la maille précédente , décrit David.

La seule différence c’est que cela prend moins de temps pour produire des articles , souligne-t-il.

Il faut une demi-heure pour créer une paire de bas, et une heure pour une tuque.

La machine ne fait cependant pas tout toute seule, puisqu'il faut quand même fermer sa création avec des aiguilles dans le cas de la production de bas par exemple.

Une tricoteuse d'époque améliorée

Le modèle de David, il est inspiré de la Légaré 400, mais avec beaucoup d'amélioration. C'est une machine qui était vendue au Québec , explique Kathy Chapdelaine qui est désormais intarissable sur l'histoire des tricoteuses.

Selon elle, ces tricoteuses étaient très appréciées durant la Première Guerre mondiale.

De nombreuses familles s'en procuraient, entre autres, pour gagner de l'argent en tricotant des bas ou encore des chandails pour l’armée.

Ces machines-là ont été populaires dans les années 1890 jusqu'en 1930 environ. Elles se trouvaient surtout dans les communautés rurales où le monde avait des grandes familles et pas de moyen pour acheter des bas. David Lord, propriétaire de Tricoteuses Chambord

De nombreuses entreprises au Canada fabriquaient ces machines, et c'est avec l'arrivée des bas en nylon que leur commercialisation a pris fin.