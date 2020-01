Une aide supplémentaire pour décontaminer l'ancien garage municipal de Magog

L'estimation préliminaire de la décontamination se chiffrait initialement à environ deux millions de dollars, mais les travaux coûteront finalement quatre millions de dollars. La différence sera payée par la Ville.

À partir du moment qu’on a déménagé le garage municipal, on a changé la vocation du terrain. On avait donc l’obligation de décontaminer , explique la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm.

La Ville convertira le terrain en espace vert avec des arbres.

C’est un espace très urbanisé et on veut réduire les îlots de chaleur. On en profite pour en faire une pierre deux coups , continue Mme Hamm.

Les travaux de décontamination ont commencé l'automne dernier et se poursuivront jusqu’au printemps.