Le café de la bibliothèque du Millénaire pourrait devenir un lieu pour personnes démunies

Le projet fait partie d’une série de demandes adressées au comité exécutif de Winnipeg afin d’améliorer la sécurité dans le centre-ville.

Les conseillers municipaux qui siègent au comité se pencheront sur la question lors de la réunion du 21 janvier.

Le gestionnaire des Services de bibliothèques de la Ville de Winnipeg, Ed Cuddy, souligne qu’il y a beaucoup de cafés au centre-ville, mais pas assez de services pour les personnes dans le besoin.

Il y a de nombreuses possibilités pour obtenir du café au centre-ville, dit-il. Mais je pense qu’avoir des travailleurs sociaux qui aident la communauté et fournissent du café gratuit est une bien meilleure utilisation de cet espace [de la bibliothèque].

Le café de la bibliothèque du Millénaire est présentement fermé. Photo : Radio-Canada / (Tyson Koschik CBC)

Le début d'une nouvelle approche

La décision de la bibliothèque du Millénaire d’instaurer un contrôle de sécurité à l’entrée l’année dernière avait suscité une vive colère. Cette mesure impose aux visiteurs de se soumettre à un scanner corporel et à une vérification du contenu des sacs.

M. Cuddy espère que l’aménagement de ce nouvel espace communautaire dans la bibliothèque marquera le début d’une approche et d’une relation différente entre le service public et les visiteurs.

Le groupe de citoyens Millennium for All, quant à lui, pense que cette initiative ne suffira pas à rétablir un dialogue sain entre la bibliothèque et les personnes qui s’opposent aux mesures de sécurité prises en 2019 .