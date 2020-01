House of the Dragon, série dérivée de Game of Thrones, devrait voir le jour en 2022

En octobre 2019, la chaîne HBO confirmait qu'elle avait commandé 10 épisodes pour une série intitulée House of the Dragon , dérivée de l'immensément populaire Le trône de fer (Game of Thrones). Il semble maintenant que le projet se concrétise et que la série arrivera sur les écrans en 2022.

En entrevue avec Variety, Casey Bloys, chef de la programmation pour HBO , ne s'est toutefois pas mouillé à donner une date de sortie plus précise. La date de début du tournage n'a pas encore été déterminée.

« Ils sont dans une pièce en train de décortiquer le scénario » a-t-il déclaré. « À mon avis, ce sera à l'antenne en 2022. »

Cocréée par George R.R. Martin, l'auteur des livres dont est tirée Le trône de fer, et le scénariste Ryan Condal, House of the Dragon se déroule 300 ans plus tôt et raconte l'histoire du clan des Targaryen, dont l'héritière Daenerys était un personnage phare de la série initiale.

Un autre prologue du Trône de fer délaissé par HBO

M. Bloys est également revenu sur la décision de HBO d'abandonner un autre projet de prologue au Trône de fer, qui devait mettre en vedette Naomi Watts.

« Les pilotes – parfois ils se concrétisent, et parfois non. Et je dirais que c'est le cas. Il n'y a pas de raison particulière, je de me suis pas dit ''Oh, c'est ça le problème'' » a expliqué Bloys.

« Ce [prologue] se déroulait 8000 ans avant les événements du [Trône de fer], alors il nécessitait beaucoup plus d'informations » a-t-il ajouté. « L'un des avantages de House of the Dragon, c'est qu'il y avait déjà un texte de George [R.R. Martin], il y avait déjà une feuille de route. [Le prologue de Jane Goldman] comportait plus de défis au niveau de la création d'un nouveau monde, mais je crois qu'elle s'en est sortie de belle façon... il n'y avait pas d'erreur flagrante. »