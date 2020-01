De nombreux Québécois éprouvés par un accident de travail se butent ces jours-ci à des délais de traitement anormaux à la Commission des normes, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). Cette dernière peine à répondre à la demande et à indemniser les travailleurs dans les temps prescrits.

Dans sa déclaration de services aux citoyens, le département de l'admissibilité de la CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail s'engage à fournir une décision à un citoyen dans un délai de 15 jours, puis à fournir le premier paiement d’indemnisation dans les 10 jours qui suivent cette décision, si elle est favorable.

Il faut présentement jusqu'à deux mois pour espérer une réponse, et encore davantage pour obtenir un premier versement pour compenser la perte de revenus.

La situation s'explique par une hausse du nombre des réclamations pour des lésions professionnelles, combinée à un manque d'effectifs pour les traiter dans le délai souhaité.

De 2013 à 2018, le nombre de réclamations a augmenté de 16 % pour atteindre 126 000 dossiers.

Cette hausse trouve, en bonne partie, sa source dans la vigueur du marché du travail au Québec , explique Nicolas Bégin, porte-parole à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Plan d'urgence

Au plus fort de la crise, en juillet dernier, plus de 16 000 demandes d'indemnisation étaient en attente de traitement.

La CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a été forcée d'adopter un plan d'action pour en réduire le nombre. La pile a été ramenée à 12 500 cet automne, peut-on lire dans une note interne datant du 28 novembre.

On peut également y lire que le plan d'action prévoit une stratégie visant l'amélioration des charges de travail pour les employés.

Parmi les mesures qui ont été prises, des employés provenant d'autres départements à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ont été affectés au traitement intensif des dossiers d'indemnisation. Elle sera en vigueur au moins jusqu'en février, selon le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Le SFPQ soutient que 95 postes à temps plein liés sont actuellement vacants aux quatre coins du Québec, soit de trois à quatre postes par région.

À l’instar de la fonction publique et du secteur privé, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rencontre actuellement des difficultés à doter certains postes en contexte de plein emploi. Nicolas Bégin, porte-parole, CNESST

La direction de la CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail assure que le nombre d'agents d'indemnisation est stable depuis trois ans, soit autour de 800 employés.

Christian Daigle, président Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Photo : Radio-Canada

Travailleurs surchargés

Christian Daigle, président du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , partage en partie le point de vue de la direction sur le plein emploi, mais croit que les conditions de travail des employés expliquent également cette difficulté de recrutement.

On a des gens qui partent pour aller relever d'autres défis ailleurs où ils ont de meilleures conditions de travail. Et il y a des gens qui, veut veut pas, quand ils ont une surcharge de travail, partent en congé de maladie , lance-t-il.

Tout ça mis ensemble, c'est comme la tempête parfaite. Christian Daigle, président, SFPQ

M. Daigle doute par ailleurs de la solution utilisée par la CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail d'affecter des travailleurs provenant d'autres départements. Il craint une hausse des délais ailleurs, notamment pour les dossiers de révision en cas de refus d'indemnisation.

Privés de salaire

Les longs délais peuvent signifier une absence de revenus sur une longue période pour certaines personnes. En cas d'accident de travail, les deux premières semaines de salaire sont assurées par l'employeur, après quoi la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail doit normalement prendre la relève.

Roch Lafrance œuvre auprès des travailleurs québécois depuis près de 40 ans . Comme plusieurs citoyens qui font appel à ses services, il a remarqué une hausse des délais ces derniers mois.

S'il y a un délai d'un mois et demi ou deux mois, le problème va être encore pire si la réclamation est refusée. [Le travailleur] doit se retourner de bord, possiblement aller à l'assurance-chômage et là, il y a un nouveau délai qui repart , explique le secrétaire général de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM).

En cas de refus, les travailleurs doivent aller en révision. Encore là, les délais se sont étirés, allant jusqu'à 8 mois.

Roch Lafrance secrétaire général de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades. Photo : Radio-Canada

M. Lafrance souligne que la CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a modifié ses façons de faire récemment. Il y a quelques années à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , on a décidé de créer une division centralisée au niveau des décisions d'admissibilité , rappelle-t-il. Ça devait accélérer les délais. On n'a pas vu d'accélération des délais .

Ce n'est pas la première fois que la CNESST est associée à de longs délais de traitement.

Dans son rapport annuel 2016-2017, la Protectrice du citoyen enjoignait l'organisation à respecter les délais indiqués dans sa déclaration de service.