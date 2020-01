Le torchon brûle entre les sénateurs Warren et Sanders

Un pacte de non-agression entre les deux candidats les plus progressistes de la course à l’investiture démocrate, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, a visiblement volé en éclat, révèle un enregistrement diffusé mercredi soir par le réseau CNN.

Les deux sénateurs se sont traités mutuellement de menteurs au terme d’un débat télévisé depuis l'Iowa opposant six des candidats qui souhaitent affronter le républicain Donald Trump lors de la présidentielle, en novembre.

L’échange portait sur des allégations de Mme Warren, selon lesquelles M. Sanders lui aurait dit croire qu’une femme ne pouvait pas être élue présidente des États-Unis lors d’une rencontre privée tenue en 2008.

M. Sanders nie avoir tenu de tels propos.

Les deux poids lourds de la course à l’investiture ont d’ailleurs maintenu leur position lors du débat, tenu à moins de trois semaines du caucus de l’Iowa, considéré crucial puisqu'il donne le ton pour la suite.

Les images diffusées en direct avaient montré que Mme Warren a refusé de serrer la main de M. Sanders au terme du débat, mais la teneur de leur discussion n’a été diffusée que mercredi soir par CNN.

Le réseau dit avoir retrouvé le son grâce à des micros que portaient les deux candidats.

Je pense que tu m'as traitée de menteuse sur une chaîne de télévision nationale!, lui lance Mme Warren.

Quoi? répond M. Sanders.

Je pense que tu m'as traitée de menteuse sur une chaîne de télévision nationale , répète la sénatrice du Massachusetts.

Ne discutons pas de ça maintenant. Si tu veux avoir cette discussion, on l'aura , lui réplique Sanders.

Quand tu veux! , rétorque Warren.

C'est toi qui m'a traité de menteur , reprend Sanders. Tu m'as dit... bon, ne discutons pas de ça maintenant.

L’échange s’est terminé lorsque le milliardaire Tom Steyer s’est présenté près des deux candidats pour leur serrer la main. Bernie Sanders a alors quitté la scène côté cour.

Aucun des deux candidats n’a commenté ces révélations, d’abord faites par le New York Times avant que CNN ne diffuse l’enregistrement.

Ils devraient se croiser jeudi au Sénat, qui doit recevoir formellement l'acte d'accusation pour le procès en destitution du président Trump.

Les relations entre les deux candidats, réputés être en bons termes, après que le site Politico eut affirmé il y a quelques jours que M. Sanders aurait donné comme consigne à ses bénévoles de dépeindre Mme Warren comme une candidate des élites. M. Sanders n'a pas démenti cette information.

Les deux sénateurs, qui se disputent les faveurs des électeurs démocrates les plus à gauche, sont réputés avoir conclu un pacte de non-agression il y a plus d’un an. Ils ne s’étaient d’ailleurs guère attaqués depuis.

Mme Warren et M. Sanders sont parmi les favoris de la course à l’investiture démocrate. Les sondages effectués à l’échelle nationale les placent derrière l’ex-vice-président Joe Biden, et devant l’ex-maire Pete Buttigieg.

En Iowa, la course semble toutefois très serrée entre les quatre candidats.