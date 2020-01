Selon la SQSûreté du Québec , le suspect va comparaître vendredi au palais de justice.

Le corps policier refuse d'identifier l'homme arrêté, car il n'a pas été formellement mis en accusation et n'a pas comparu.

Selon l’agente Éloïse Cossette, de la SQSûreté du Québec , la police de Mascouche a reçu un appel d’urgence vers 4 h, jeudi matin, pour une intervention dans une résidence familiale du chemin des Anglais, près du boulevard Raymond.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert un homme et une femme, qui étaient tous deux blessés, ainsi que six enfants qui ont été escortés hors de la résidence par les policiers.

Le couple a été transporté à l’hôpital, où le décès de Jaël Cantin a été constaté par les médecins vers 5 h 30. L'homme serait quant à lui hors de danger, selon la SQSûreté du Québec .

L’enquête pour meurtre a été confiée à l’escouade des crimes contre la personne de la SQSûreté du Québec .

Les enquêteurs ont travaillé tout au long de la journée de jeudi à reconstituer la séquence des événements et ont procédé à l’analyse minutieuse de la scène du crime et à l’interrogatoire de témoins, dont l'homme blessé et les enfants qui se trouvaient dans la maison.