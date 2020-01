L'Alberta veut geler le salaire des infirmières pendant 4 ans, dit le syndicat

Le Syndicat des infirmiers et infirmières unis de l'Alberta négocie cette semaine le contrat de travail de ses membres avec le gouvernement provincial.

Le syndicat, qui représente plus de 30 000 employés dans la province, a ouvert les discussions avec une offre d’augmentation salariale de 2 % par an pour un contrat de travail de deux ans et des changements de termes utilisés dans ce contrat.

En plus du gel des salaires, le gouvernement souhaite revoir les conditions de la prime salariale aux employés possédant un diplôme supérieur, éliminer les jours de repos fixes des employés à temps partiel et réduire les heures supplémentaires ainsi que les primes de travail de soirée, de nuit et de fin de semaine, indique le syndicat.

Selon le gouvernement, ces propositions permettent d'équilibrer la rémunération des infirmiers et infirmières de l'Alberta avec celle d’autres provinces.

Notre proposition permet de rémunérer les employés de manière équitable, concurrentielle, tout en étant fiscalement responsable , affirme dans un courriel un porte-parole des Services de santé de l’Alberta.

Le directeur des relations de travail du syndicat, David Harrigan, affirme que le gouvernement s’inspire de l’Ontario. La façon dont le gouvernement négocie nous inquiète , ajoute M. Harrigan.

La prochaine ronde de négociations aura lieu les 30 et 31 janvier.