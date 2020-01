Alexis Lafrenière, la tête d'affiche du match des meilleurs espoirs

Alexis Lafrenière en a épaté plus d'un en République tchèque. À l'approche du Championnat du monde de hockey junior, on savait que celui qu'on voit comme le premier choix du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) a une fine touche de marqueur, un grand talent pour manier la rondelle et un coup de patin de niveau supérieur.