L'Ontario crée 57 bourses d'études à la mémoire des victimes canadiennes du vol PS752

Une dizaine d'institutions postsecontaires en Ontario ont perdu un étudiant ou un membre de leur personnel lorsque l'avion commercial a été abattu la semaine dernière.

Le gouvernement de l'Ontario affirme que les bourses devraient être distribuées à partir de l'année scolaire 2021-2022.

Zeynab Asadi Lari et son frère Mohammad Asadi Lari étaient étudiants à l'Université de Toronto Photo : La Presse canadienne / Chris Young

La province indique que les critères d'octroi des bourses seront basés sur le mérite académique et les besoins financiers, et que les bénéficiaires seront déterminés en consultation avec les écoles et les familles des victimes.

Le premier ministre Ford devrait donner plus de détails lors d'une annonce officielle, qui est prévue jeudi matin.

Mojtaba Abbasnezhad, l'une de victime de l'écrasement d'avion, était étudiant à l'Université de Toronto. Photo : Facebook/Mojtaba Abbasnezhad

Mercredi, des universités de partout au Canada, en deuil, ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes.