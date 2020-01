Usinatech reçoit une aide de 3,9 M$ de Québec pour l'achat de robots

L'entreprise se spécialise dans la fabrication de pièces mécaniques de haute précision pour l’industrie automobile et celle des véhicules récréatifs.

L’aide de Québec permettra à l’entreprise d’acquérir et installer six nouveaux robots pour augmenter sa productivité. Deux d'entre eux sont déjà en fonction, indique Rudy Pelletier, le président et directeur général d'Usinatech.

« On fait face à une compétition internationale dans le domaine de l’automobile. On se doit d’augmenter notre productivité pour réduire nos coûts », explique-t-il.

L’entreprise éprouve également des difficultés pour recruter de la main-d’oeuvre. Pour y faire face, Usinatech a décidé d’installer des robots.

Ça va venir pallier le manque grandissant de main-d’oeuvre pour le travail de production , souligne M. Pelletier.

Le projet comprend aussi l'implantation d'un nouveau logiciel de gestion manufacturière.

L'entreprise compte environ 325 employés, dont les deux tiers sont assignés à des travaux de production.