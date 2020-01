Inauguration du nouveau complexe aquatique de Lévis

Les installations du secteur Saint-Nicolas comprennent notamment une piscine semi-olympique, des bassins récréatifs et des studios de danse.

Le projet avait été mis de l'avant pour la première fois sous l'administration de maire Jean Garon à l'époque.

« C'est l'un des plus beaux exemples de l'avantage du regroupement des municipalités qui a été fait en 2001, parce que c'est un projet qui avait été caressé par les anciennes villes, mais malheureusement, quand on est isolé, on n'a pas les mêmes moyens financiers », a déclaré le maire Gilles Lehouillier, lors d'une visite du complexe.

Le projet est évalué à 35 millions de dollars.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf