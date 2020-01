Un programme d’aviation pour les pilotes du Nord à Fort Smith

Aux prises avec les difficultés d’une pénurie nationale de pilotes, la compagnie aérienne Northwestern Air Lease de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest a mis en place son propre programme pour former des pilotes et leur enseigner la gestion de l’aviation. Celui-ci a accueilli ses premiers étudiants en janvier.

La compagnie espère ainsi former des pilotes qui habitent déjà dans les Territoires du Nord-Ouest et qui resteront plus longtemps dans les petites lignes aériennes du Nord avant de passer aux plus grandes compagnies du sud du pays comme le font la plupart des pilotes qu’ils accueillent.

Les diplômés du nouveau programme de deux ans obtiendront un permis de pilote professionnel et un diplôme en gestion de l’aviation.

Pour l’instant, six étudiants provenant de différentes régions du Nord sont inscrits au programme, mais les intéressées peuvent s'inscrire jusqu’à la fin janvier.

