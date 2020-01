Un membre fondateur du groupe 1755, Gérard Forest, est décédé

Sa fille, Genevieve Annick Forest, a publié un hommage en soirée sur sa page Facebook.

Il avait un grand cœur et était de nature généreuse. Il était un merveilleux père, conjoint, grand-père, ami, musicien, compositeur, historien, athlète, et bien plus encore. Repose en paix, papa.

Geneviève Annick Forest, fille du musicien Gerry Forest