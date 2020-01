Commissions scolaires : le projet de loi amendé pour faire moins de place aux parents

Le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, a amendé mercredi en commission parlementaire son projet de loi 40, qui vise à mettre un terme à l'existence des commissions scolaires.

Ce projet de loi prévoyait jusqu’ici que le conseil d’administration de chaque centre de service serait composé de huit parents, quatre représentants de la communauté et quatre représentants du personnel, incluant les membres de la direction.

Avec cette modification, les conseils d’administration seront plutôt composés de cinq représentants de chacune de ces trois catégories.

L’amendement a été élaboré en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec, a indiqué le ministre, et bénéficierait aussi de l’approbation de l’Association québécoise des cadres scolaires.

C’est un changement important parce qu'il témoigne des échanges qu’on a avec nos partenaires. On ne fait pas que les entendre et les écouter, on regarde dans quelle mesure on est capable d’avoir les meilleurs conseils d’administration possible.

Jean-François Roberge